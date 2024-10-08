KYK ek yurt başvuru sonuçlarının 12 Ekim’de açıklanması bekleniyor

08 Ekim 2024 08:33 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 08:36

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvurularının 7 Ekim Pazartesi günü sona ermesiyle beraber gözler sonuç ekranına çevrildi.

KYK​ ilk yurt başvuru sonuçlarında yedek listede olan adayların tekrardan 7 Ekim tarihinde başvurduğu ek yurt sonuçlarının 12 Ekim Cumartesi günü erişime açılması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversitelerin lisans (4 yıllık) ve önlisans (2 yıllık) örgün bölümlerine yerleşen, ailesinin ikamet ettiği il ve ilçe sınırları dışında öğrenim görecek olan öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konaklayabiliyor.

KYK yurt başvuru sonuçlarında yedek listede olan adayların yeniden ek yurt başvurusu yapmasıyla gözler sonuç ekranına çevrildi. Geçen sene 9 Ekim’de açıklanan KYK ek yurt başvuru sonuçlarının bu yıl 12 Ekim Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

KYK YURTLARINDA İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

İlk defa KYK yurduna yerleşen öğrencilerin ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekir. Bu ücret yatak ve güvence bedeli olarak alınmaktadır.

İlk kayıt ücretini yatıran öğrencilerin ilgili yurt müdürlüğüne taahhütname onayını yapması gerekiyor.

ÜCRETSİZ KYK YURDU KİMLERE ÇIKAR?

Gazi ve gazi yakınları, şehit yakınları, annesi veya babası vefat etmiş, yirmi beş yaşını geçmemiş, lise ve dengi okullarda öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yurtlarda konaklayarak tamamlayanlar ve devlet koruması altında olan öğrencilere ücretsiz KYK yurdu hakkı tanınır.