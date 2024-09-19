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KYK ek yurt başvuru tarihinin bu hafta açıklanması bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Eylül 2024 14:38 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:46
KYK ek yurt başvuru tarihinin bu hafta açıklanması bekleniyor

YKS ek tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Sınav sonrasında istediği okula yerleşemeyen adaylar ek tercih yapmıştı. Hak kazanan adaylar ise KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvurularının tamamlanmasının ardından ek başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

19 Eylül günü ek tercih​ sonuçları açıklandı. Üniversiteyi gitmeye hak kazanan adaylar KYK​ yurt duyurularını yakından takip ediyor.

KYK YURT EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

KYK yurdunda kalmak isteyen öğrenciler ek tercih başvuru sürecinin başlayacağı tarihi bekliyor.

2024​ yılında KYK ek başvuru tarihi henüz duyurulmazken 1 hafta içerisinde belli olması bekleniyor. Bugün YKS ek tercih sonuçları açıklandı.

Birkaç gün içerisinde de yurt ek tercih başvurularının duyurulması öngörülüyor.

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KYK EK YURT BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

EK yerleştirmeyi bekleyen adaylar e- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek başvuru sonucu sorgulaması yapabilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
kykek tercih2024
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Elif19 Eylül 2024 14:53

Çok heyecanlıyım, sonuçlar çıkmış işte sonunda üniversiteye gideceğim

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