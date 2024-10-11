Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>KYK ek yurt kayıt tarihi netleşti, o tarihe kadar kayıtlanma işlemleri tamamlanmalı

KYK ek yurt kayıt tarihi netleşti, o tarihe kadar kayıtlanma işlemleri tamamlanmalı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
11 Ekim 2024 10:45 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:47
KYK ek yurt kayıt tarihi netleşti, o tarihe kadar kayıtlanma işlemleri tamamlanmalı

KYK ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim günü erişime açıldı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği ek yurt sonuçları açıklanırken ne zaman kayıt yaptırılacak merak edildi.

GSB​ tarafından öğrencilere sunulan yurt​ imkanı için ek yurt başvuruları alınmıştı. Sürecin sonra ermesiyle beraber bugün sonuçlar erişime açıldı.

Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği KYK​ ek yurt kayıt tarihi de belli oldu.

KYK EK YURT KAYIT NE ZAMAN 2024?

GSB tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar 13 Ekim gününe kadar kayıtlanma işlemlerini tamamlayacak. Açıklama şöyle oldu:

"Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanması gerekiyor."

KYK ek yurt kayıt tarihi netleşti, o tarihe kadar kayıtlanma işlemleri tamamlanmalı - 1. Resim

KYK EK YURT KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bugün açıklanan sonuçlara göre adaylar ilk kayıt ücretlerini yatıracak. Öğrenciler Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ödemeleri yapabilecek.

Ücretini ödemeyenler kayıt hakkını kaybedecek. Ücretler yurda ve tarihe göre farklılık gösteriyor.

KYK EK YURT SONUÇ EKRANI

Kaynak: TGRT Haber
GSBkykyurtöğrenci

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...