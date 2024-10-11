KYK ek yurt kayıt tarihi netleşti, o tarihe kadar kayıtlanma işlemleri tamamlanmalı

11 Ekim 2024 10:45 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:47

KYK ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim günü erişime açıldı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği ek yurt sonuçları açıklanırken ne zaman kayıt yaptırılacak merak edildi.

GSB​ tarafından öğrencilere sunulan yurt​ imkanı için ek yurt başvuruları alınmıştı. Sürecin sonra ermesiyle beraber bugün sonuçlar erişime açıldı.

Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği KYK​ ek yurt kayıt tarihi de belli oldu.

KYK EK YURT KAYIT NE ZAMAN 2024?

GSB tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar 13 Ekim gününe kadar kayıtlanma işlemlerini tamamlayacak. Açıklama şöyle oldu:

"Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin onaylanması gerekiyor."

KYK EK YURT KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bugün açıklanan sonuçlara göre adaylar ilk kayıt ücretlerini yatıracak. Öğrenciler Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ödemeleri yapabilecek.

Ücretini ödemeyenler kayıt hakkını kaybedecek. Ücretler yurda ve tarihe göre farklılık gösteriyor.

KYK EK YURT SONUÇ EKRANI