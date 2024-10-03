KYK ek yurt tercihleri 7 Ekim'e kadar devam edecek

03 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:18

YKS ek kontenjanla yerleşen adaylar için KYK yurt başvuruları bugün itibarıyla başladı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği başvuru süreci ne zaman bitiyor belli oldu.

KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor

KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor

YKS sınavı sonrasında milyonlarca öğrenci KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyordu.

Bugün yapılan açıklamayla beraber ek yurt başvurularının başlangıç ve bitiş tarihi netleşti. Adaylar 7 Ekim'e kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Başvurular e- Devlet üzerinden alınacak. Başvuru işlemleri 3 Ekim itibarıyla başladı.

7 Ekim'de süreç sona erecek ve sonuçların açıklanması beklenecek.

KYK tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"7 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek."

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK yurtlarında kalacak olan öğrenciler e-Devlet üzerinden başvuru sonuçlarına erişebiliyor.

T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmalarının ardından yurt ekranı aracılığıyla sonuçlara erişebilecek.