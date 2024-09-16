Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>KYK ek yurt yedek başvuru sonuçları geçen yıl haftanın iki günü açıklanıyordu

KYK ek yurt yedek başvuru sonuçları geçen yıl haftanın iki günü açıklanıyordu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:50
KYK ek yurt yedek başvuru sonuçları geçen yıl haftanın iki günü açıklanıyordu

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt işlemleri tamamlandı. Asil listede yer alamayanlar yedek ek yurt başvuru tarihlerini beklemeye başladı. GSB tarafından henüz duyurulmadı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYKyurt​ başvurularına çevrilmişti.

Sonuçlar erişime açıldıktan sonra hak kazanamayanlar yedek başvuruları beklemeye başladı. Ne zaman başlayacağına dair henüz açıklama gelmedi.

KYK​ YK YURT​ YEDEK BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2024?

GSB​ tarafından geçtiğimiz günlerde 1. yedek sonuçları açıklanmıştı. 2. yedek sonuçları henüz açıklanmazken 20 Eylül tarihinde açıklanması tahmin ediliyor.

Adayların her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekmekte.

Birinci yedek sonuçları erişime açılırken 2. yedek yurt​ sonuçları için herhangi bir tarih bilgilendirilmesi yapılmadı. Adaylar, e- Devlet üzerinden sonuçlara bakabiliyor.

KYK ek yurt yedek başvuru tarihleri henüz duyurulmadı - 1. Resim

KYK​ YEDEK NE DEMEK?

Asil listede yer almayan adaylar yedek listeden bulunuyor. Yedek listede olan öğrenciler sonuçlar açıklanırken sıraya göre yerleştiriliyor.

Yurt​ hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan öğrencilerden kalan boş odalara yedek listedeki adaylar yerleşiyor.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
kykyurtGSB
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...