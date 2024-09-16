KYK ek yurt yedek başvuru sonuçları geçen yıl haftanın iki günü açıklanıyordu
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt işlemleri tamamlandı. Asil listede yer alamayanlar yedek ek yurt başvuru tarihlerini beklemeye başladı. GSB tarafından henüz duyurulmadı.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrilmişti.
Sonuçlar erişime açıldıktan sonra hak kazanamayanlar yedek başvuruları beklemeye başladı. Ne zaman başlayacağına dair henüz açıklama gelmedi.
KYK YK YURT YEDEK BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2024?
GSB tarafından geçtiğimiz günlerde 1. yedek sonuçları açıklanmıştı. 2. yedek sonuçları henüz açıklanmazken 20 Eylül tarihinde açıklanması tahmin ediliyor.
Adayların her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekmekte.
Birinci yedek sonuçları erişime açılırken 2. yedek yurt sonuçları için herhangi bir tarih bilgilendirilmesi yapılmadı. Adaylar, e- Devlet üzerinden sonuçlara bakabiliyor.
KYK YEDEK NE DEMEK?
Asil listede yer almayan adaylar yedek listeden bulunuyor. Yedek listede olan öğrenciler sonuçlar açıklanırken sıraya göre yerleştiriliyor.
Yurt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan öğrencilerden kalan boş odalara yedek listedeki adaylar yerleşiyor.