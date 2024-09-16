KYK ek yurt yedek başvuru sonuçları geçen yıl haftanın iki günü açıklanıyordu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:50

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt işlemleri tamamlandı. Asil listede yer alamayanlar yedek ek yurt başvuru tarihlerini beklemeye başladı. GSB tarafından henüz duyurulmadı.