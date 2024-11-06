KYK kredi iptal edilir mi? İşlemler e- Devlet üzerinden yapılıyor

06 Kasım 2024 10:08 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:18

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burs ve kredi ödemelerinde başvuru sonuçları açıklandı. E- Devlet üzerinden hak kazanıp kazanmadığını öğrenen öğrenciler ise KYK kredilerinin iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

5 Kasım günü GSB tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burs ve kredi ödemelerinin sonuçları açıklandı.

Binlerce öğrenci e- Devlet üzerinden taahhütname onay yapmasının ardından işlemlerini tamamlayacak. Onay işlemleri 8 Kasım'a kadar sürecek. Kredi alan ve sonrasında iptal etmek isteyenler ise iptal edilir mi araştırmaya başladı.

KYK KREDİ İPTAL EDİLİR Mİ?

GSB tarafından verilen KYK kredisine hak kazanan öğrenciler kredi hakkından vazgeçerek iptal edebiliyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan açıklama şöyle oldu:

"Başvuru süresi içerisinde yapılan başvuru e-Devlet üzerinden güncellenebilir veya iptal edilebilir. Öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinden burs/kredi taahhütnamesi süresi içerisinde onaylanmadığı sürece ödeme yapılmamaktadır."

Kredi ve burs ödemesini iptal etmek için BURAYA tıklayınız.

HEM BURS HEM KREDİ ALINIR MI?

GSB tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burs ve kredilerde başvuru sonuçları açıklandı. Mevzuatta yer alan bilgilere göre kredi alan öğrencilere burs ödemesi yapılmıyor. İkinci öğretim öğrencileri de şartlara uygunluk sağlaması halinde burs ve kredi ödemesi alabiliyor.

KREDİ ÖDEME BORÇLARI HANGİ DURUMDA SİLİNİR?

Öğrenim esnasında veya öğrenim sonrasında hayatını kaybeden veya %90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalmış borçları terkin ediliyor.