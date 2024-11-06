KYK kredisi faizli mi? Geri ödemesi ne zaman başlıyor?

06 Kasım 2024 09:13 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:23

KYK kredisine başvuru yapan adayların aklına gelen ilk şey kredinin geri ödemesi ve faiz farkı oluyor. KYK ödemesinde faizin kalkıp kalkmayacağı araştırma konusu oldu.

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir?

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvuruları alınan Kredi ve Yurtlar Kurumu 2024 KYK kredi ve burs başvuruları için gözler sonuçlara çevrildi.

Üniversite eğitimi alacak olan milyonlarca adayın başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

KYK GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK kredisi alan ya da almak üzere olan öğrencilerin merak ettiği ilk soru kredilerin geri ödemesinin ne zaman ve nasıl olacağı oluyor.

Yönetmelikte verilen açıklamalara göre normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını, öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere ödemek durumunda oluyor.

KREDİM KESİLİRSE OKULU BIRAKIRSAM KYK BORCUNU NE ZAMAN ÖDERİM?

Herhangi bir sebepten dolayı kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrencilerin ise borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere ödemeleri gerekiyor.

KYK BORCUNU NASIL ÖDERİM?

Öğrenciler KYK borcu ödemelerini T.C. kimlik numarası ile gelir idaresinin resmi internet sitesi olan “kygm.gsb.gov.tr” internet adresinde yer alan "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü"nden yapabilecek. Ayrıca öğrenciler, T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da KYK borcu ödemeleri yapabilmektedir.

KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ?

KYK Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "Aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları göz önüne alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi miktarını belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile ileriki yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın geri ödemesinin tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi tutarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artış rakamları uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca özetlemek gerekirse KYK kredisine uygulanacak olan faiz alınan toplam kredi üzerine Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

📢 Burs/Kredi Başvuruları Açıklandı!



2024-2025 eğitim yılı için burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sonucunuzu öğrenmek ve detaylı bilgiye ulaşmak için e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. #KYGMhttps://t.co/vJn1kTOfH9pic.twitter.com/LmMzPhRWE6 — Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) November 5, 2024