KYK yurt yedek, sonuçlarda kişinin asil listede yer almadığı anlamına geliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Eylül 2024 11:22 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:30

Bugün erişime açılan yurt sonuçlarının ardından KYK yedek sırası ifadesi ile karşılaşanlar ne demek, ne anlama geliyor merak ederken asil listede yer almayan adaylar bu ifade ile karşılaştı. 5 Eylül itibarıyla KYK sonuçları GSB tarafından duyuruldu.

5 Eylül itibarıyla öğrenciler KYK başvuru sonuçlarına erişti. e- Devlet üzerinden sonuçlara erişebilirken KYK yedek sırasının ne demek olduğu da gündeme geldi. Asil listede yer alanlar bu ifade ile karşılaşmadı. KYK YEDEK NE DEMEK, NEDİR? KYK yurt sonuçlarında yedek ifadesini gören adaylar asil listede yer almazken yedek listede yer alıyor anlamına geliyor. Sonuçların ardından maddi durum ve kriterlere göre değerlendirme yapılırken asil sıra ve yedek sıra değerlendiriliyor. Asil sırada olanlar kayıt yaptırma hakkına sahip olurken yedek sırada olanlar direkt kayıt yaptıramazken sıranın gelmesini bekleyecek. Kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar ve ayrılanların ardından yedek sıradaki öğrenciler kalmaya hak kazanıyor. KYK 4. TİP YURT ODASINDA KAÇ KİŞİ KALINIYOR, ÖZELLİKLERİ NEDİR? Sonuçların açıklanmasıyla beraber yurt odaları da gündeme geldi. Toplamda 6 tip oda bulunurken 4. tip odada kalmaya hak kazanan adaylar 3. ve 4. tip odalarda genişliğine bağlı olarak 2-4 kişi aralığında kalabilirken çalışma masası ile buzdolabı bulunuyor. #r-2970859,2970856