KYK yedek yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

23 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 11:05

YKS tercih sonuçlarının ardından yurt başvurularını tamamlayan adaylar arasında yerleşemeyenler oldu. GSB KYK yurt yedek başvurularının sonlanmasıyla beraber yedek yurt sonuçları bekleniyordu. Milyonlarca öğrencinin beklediği yedek yerleştirme sonuçları erişime açıldı.

KYK​ 1. yedek sonuçları 13 Eylül Cuma erişime açılmıştı. Ek yerleştirme​ ile üniversiteye yerleşen adaylar ise KYK yedek yurt​ başvuru sonuçlarını bekliyordu.

Öğrenciler sıklıkla KYK resmi sitesini kontrol ediyordu.

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek kontenjan ile okullara yerleşen adaylar yedek yurt başvuru sonuçlarını bekliyordu.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile 23 Eylül Pazartesi günü yedek yurt yerleştirme sonuçları erişime açıldı.

KYK resmi sitesinde yer alan duyuruya göre 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 23.09.2024 tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. e- Devlet üzerinden sonuçlara ulaşılıyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?

2024 yılında uygulanan %50'lik oranda zam sonrasında fiyatlarda değişikliğe gidildi.

Tip 1 517.50 TL'ye, Tip 2 ve Tip 3 607.50 TL'ye, Tip 4 720 TL'ye, Tip 5 765 TL'ye çıkarken Tip 6 855 TL oldu.

KYK YEDEK YURT BAŞVURULARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yurt başvurusu yapan öğrenciler sonuçlara e- Devlet üzerinden erişebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmalarının ardından KYK yurt yerleştirme sonuçlarına ulaşabiliyorlar.

KYK YEDEK YURT SONUÇ SORGULAMA EKRANI