KYK yüksek lisans yurt başvuru tarihi henüz duyurulmadı

24 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:21

YKS sınavı sonrasında milyonlarca öğrenci KYK yurt başvurularını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ek tercih sonuçlarının ardından yatay/dikey geçiş yapan ve yüksek - doktora öğrencileri yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırdı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurular ile yurt başvuru tarihleri öğreniliyor.

Ek tercih yerleştirme sonuçları sonrasında ise yüksek lisans ve doktora öğrencileri KYK yurt başvurularının başlamasını bekledi.

KYK YÜKSEK LİSANS YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ek kontenjan, özel yetenek sınavı, yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans - doktora öğrencileri için başvurular henüz başlamadı.

KYK tarafından gelecek olan duyuru ile beraber başvuru başlangıç ve bitiş tarihi de belli olacak. Geçtiğimiz yıl eylül ayının sonunda başlayan başvuruların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURU SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Yurtlarda kalmak isteyen adaylar sonuçlara e- Devlet üzerinden erişebiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmanın ardından KYK yurt ekranı üzerinden sonuçları öğrenebilecek. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise KYK internet sitesi üzerinden duyurulacak.