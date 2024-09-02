KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmazken geçen sene 13 Eylül'de erişime açılmıştı

02 Eylül 2024 11:36 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:43

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile KYK yurt başvurularının başladığı öğrenilmişti. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN 2024?

Geçen sene 13 Eylül'de açıklanan sonuçların bu yıl ne zaman erişime açılacağına dair bilgilendirme yapılmazken Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

Başvuru işlemleri 20 Ağustos ile 24 Ağustos aralığında gerçekleşirken sonuçlar erişime açılacak ve böylece yurtların açılacağı tarih de belli olacak.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2024?

KYK yurt ücretlerine gelen %50 oranda zamla beraber 570 TL olan odanın fiyatı 855 TL oldu.

685 TL depozito farkı ödenirken 15 Eylül'e kadar ödemeyenlerin kaydı silinecek.

Gelen zamla beraber son ücretler şöyle:

KYK YURT SONUÇ GİRİŞ EKRANINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Yurt hakkı kazanan adaylar e-Devlet üzerinden sonuçlara erişebilecek. Adaylar, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranı ile hak kazanıp kazanmadığını öğrenebiliyor.

Örgün eğitime kaydı olmayan, öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma alan, sabıka kaydı bulunan, 6 ay ve daha fazla hapis cezası bulunan, bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan, yurt başvurusunda bulunduğu belediye sınırları içerisinde ailesi ikamet eden öğrenciler yurtlarda kalamazken e-Devlet üzerinden sonuçlara ulaşılacak.