GSB KYK yurt başvuruları 20 Ağustos'ta başladı! Başvuruların tamamlanmasıyla beraber açılış tarihi belli olacak

20 Ağustos 2024 10:08 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:12

YKS sınavının sona ermesiyle beraber tercih işlemleri de sona erdi. Yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar hangi okula gideceğini öğrenirken KYK yurt başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL araştırmaya başladı.

Başvuru tarihini ise Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

KYK YURT BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar, e- Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirken T.C. kimlik numarası ve e- Devlet şifresiyle yapabilecek.