KYK yurt başvuruları ne zaman 2025? Öğrencilerin gözleri GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih işlemlerini yapmaya hazırlanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih işlemleri 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tercih işlemlerinin tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte adaylar üniversiteleri ve yurtları araştırmaya başladı. Milyonlarca aday tarafından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. YKS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından başvuruların başlayacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 13 Ağustos tarihinde başlamıştı. KYK başvuruları ise 20-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. KYK yurt başvuru sonuçları ise 5 Eylül 2024 tarihinde duyurulmuştu.

Bu yılda benzer bir takvimin takip edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

KYK burs ve kredi başvurularının da ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Genel olarak burs ve kredi başvuruları üniversitelerin açılmasının ardından gerçekleştiriliyor. 2024 yılında burs ve kredi başvuruları 8 - 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.