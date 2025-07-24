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 | Hüseyin Bahcivan

KYK yurt başvuruları ne zaman 2025? Öğrencilerin gözleri GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz 2025 tarihinde açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar tercih işlemleri için şimdiden araştırmalara başladı. Üniversiteye yeni başlayacak ve güncel olarak üniversitede okuyan öğrenciler tarafından KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

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KYK yurt başvuruları ne zaman 2025? Öğrencilerin gözleri GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 16:13

hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih işlemlerini yapmaya hazırlanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 Kurumları Sınavı () Tercih işlemleri 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tercih işlemlerinin tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte adaylar üniversiteleri ve yurtları araştırmaya başladı. Milyonlarca aday tarafından Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.

KYK yurt başvuruları ne zaman 2025? Öğrencilerin gözleri GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. YKS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından başvuruların başlayacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 13 Ağustos tarihinde başlamıştı. KYK başvuruları ise 20-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. KYK yurt başvuru sonuçları ise 5 Eylül 2024 tarihinde duyurulmuştu.

Bu yılda benzer bir takvimin takip edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK yurt başvuruları ne zaman 2025? Öğrencilerin gözleri GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

KYK ve kredi başvurularının da ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Genel olarak burs ve kredi başvuruları üniversitelerin açılmasının ardından gerçekleştiriliyor. 2024 yılında burs ve kredi başvuruları 8 - 13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

ETİKETLER
#yks
#kredi
#üniversite
#tercihler
#burs
#yükseköğretim
#Kyk Yurt Başvuruları
#Aktüel
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