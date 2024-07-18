KYK yurt başvurularının Ağustos ayında yapılması bekleniyor

18 Temmuz 2024 08:03 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 08:03

Geçen yıl 29 Ağustos 2023 tarihinde alınmaya başlayan KYK yurt başvuruları, bu yıl da tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Ağustos ayının son haftası yapılması bekleniyor.

2024 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Şehir dışında lisans ve önlisans eğitimi almak isteyen öğrenciler, öğrenim süresi boyunca devlete bağlı olan KYK yurtlarında konaklayabilir.

Özel yurtlara göre daha uygun fiyatlı olan KYK yurtlarının başvuru tarihi henüz belli olmamakla beraber tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Ağustos ayının son haftası başvuruların alınması beklenmekte.

KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Üniversitelerin lisans (4 yıllık) ve önlisans (2 yıllık) örgün bölümlerine yerleşen, ailesinin ikamet ettiği il ve ilçe sınırları dışında öğrenim görecek olan öğrenciler KYK yurtlarına başvuru yapabilir.

ÜCRETSİZ KYK YURDU KİMLERE ÇIKAR?

Gazi ve gazi yakınları, şehit yakınları, annesi veya babası vefat etmiş, yirmi beş yaşını geçmemiş, lise ve dengi okullarda öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yurtlarda konaklayarak tamamlayanlar ve devlet koruması altında olan öğrencilere ücretsiz KYK yurdu hakkı tanınır.

KYK YURTLARINDA İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

İlk defa KYK yurduna yerleşen öğrencilerin ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekir. Bu ücret yatak ve güvence bedeli olarak alınmaktadır.

İlk kayıt ücretini yatıran öğrencilerin ilgili yurt müdürlüğüne taahhütname onayını yapması gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından E-Devlet üzerinden KYK yurt başvuruları yapılabilir.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

İlk başvuruların onaylanmasının ardından öğrenci yurduna verilecek belgeler;

T.C kimlik veya Pasaport fotokopisi

İki adet vesikalık fotoğraf

Yurtta kalabilir ibareli sağlık raporu

Adli sicil kaydı

İkametgah belgesi

Öğrenci belgesi

Hizmet sunum taahhütnamesi