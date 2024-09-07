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KYK yurt kayıtları 7 Eylül 2024 Cumartesi günü bitecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Eylül 2024 12:08 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:15
KYK yurt kayıtları 7 Eylül 2024 Cumartesi günü bitecek

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından hak kazanan adaylar kayıtlar ne zamana kadar devam edecek merak ediyordu. e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işlemleri bugün sona erecek.

e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak olan kayıt işlemleri 7 Eylül itibarıyla sona erecek. YKS sınavının ardından KYK işlemleri gerçekleşiyor.

KYK KAYITLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlardan sonra kayıt işlemleri tamamlanıyor. Adaylar 7 Eylül Cumartesi 23.59'a kadar kayıtlanma işlemlerini yapabilecek.

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıt yapacak olan öğrenciler e-Devlet Kapısı üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

Şifresi olmayan adaylar kimlikleri ile beraber PTT şubelerine gitmesinin ardından şifresini edinebilecek.

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KAYIT ÖDEMESİ NEREDEN YAPILACAK?

Sonuçların ardından asil listede olan öğrenciler "Yurt Kayıt İşlemleri" sekmesinden ödemelerini tamamlayabilecekken taahhütname onayı alması gerekiyor.

YURT ÜCRETLERİ 2024

Tip 1 517.50 TL, Tip 2 ve Tip 3 607.50 TL, Tip 4 720 TL, Tip 5 765 TL ve Tip 6 855 TL olarak belirlendi. Güncel fiyat listesi:

KYK yurt kayıtları 7 Eylül 2024 Cumartesi günü bitecek - 2. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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Yusuf 7 Eylül 2024 12:22

Sonunda geldi be, kaydı kim yaptıysa çok iyi bir iş çıkartmış

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