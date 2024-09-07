KYK yurt kayıtları 7 Eylül 2024 Cumartesi günü bitecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Eylül 2024 12:08 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:15

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından hak kazanan adaylar kayıtlar ne zamana kadar devam edecek merak ediyordu. e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işlemleri bugün sona erecek.

e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak olan kayıt işlemleri 7 Eylül itibarıyla sona erecek. YKS sınavının ardından KYK işlemleri gerçekleşiyor. KYK KAYITLAR NE ZAMAN BİTİYOR? Geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlardan sonra kayıt işlemleri tamamlanıyor. Adaylar 7 Eylül Cumartesi 23.59'a kadar kayıtlanma işlemlerini yapabilecek. KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR? Kayıt yapacak olan öğrenciler e-Devlet Kapısı üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Şifresi olmayan adaylar kimlikleri ile beraber PTT şubelerine gitmesinin ardından şifresini edinebilecek. KAYIT ÖDEMESİ NEREDEN YAPILACAK? Sonuçların ardından asil listede olan öğrenciler "Yurt Kayıt İşlemleri" sekmesinden ödemelerini tamamlayabilecekken taahhütname onayı alması gerekiyor. YURT ÜCRETLERİ 2024 Tip 1 517.50 TL, Tip 2 ve Tip 3 607.50 TL, Tip 4 720 TL, Tip 5 765 TL ve Tip 6 855 TL olarak belirlendi. Güncel fiyat listesi: İlgili Haberler KYK'da kayıt yaptırmayanların yerine yedek sıradakiler yerleşiyor KYK yedek yurt sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor