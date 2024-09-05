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KYK yurt başvuruları e-devlet sonuç ekranından erişime açıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Eylül 2024 11:06 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:28
KYK yurt başvuruları e-devlet sonuç ekranından erişime açıldı

GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklanması sonrasında KYK yurt sonuç ekranı gündeme geldi. KYK yurt sonuçları nereden, nasıl bakılır merak edilirken milyonlarca öğrenci sonuçlara ulaştı.

YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber öğrenciler yurt sonuçları açıklandı mı beklerken duyuru Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan geldi.

6 tip odanın bulunduğu GSB yurtlarında sonuçlar erişime açılırken KYK yurt başvuru sonuçları e- Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yurt sonuçları erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sonuçların açıklandığını duyururken adaylar kayıt işlemlerine başlayacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2024

%50'lik oranda uygulanan zam sonrasında fiyatlar şöyle oldu:

Tip 1 517.50 TL'ye, Tip 2 ve Tip 3 607.50 TL'ye, Tip 4 720 TL'ye, Tip 5 765 TL'ye çıkarken Tip 6 855 TL olacak.

KYK yurt başvuruları sonuç ekranından erişime açıldı - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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