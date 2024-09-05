KYK yurt başvuruları e-devlet sonuç ekranından erişime açıldı
GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklanması sonrasında KYK yurt sonuç ekranı gündeme geldi. KYK yurt sonuçları nereden, nasıl bakılır merak edilirken milyonlarca öğrenci sonuçlara ulaştı.
YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber öğrenciler yurt sonuçları açıklandı mı beklerken duyuru Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan geldi.
6 tip odanın bulunduğu GSB yurtlarında sonuçlar erişime açılırken KYK yurt başvuru sonuçları e- Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Yurt sonuçları erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sonuçların açıklandığını duyururken adaylar kayıt işlemlerine başlayacak.
KYK YURT ÜCRETLERİ 2024
%50'lik oranda uygulanan zam sonrasında fiyatlar şöyle oldu:
Tip 1 517.50 TL'ye, Tip 2 ve Tip 3 607.50 TL'ye, Tip 4 720 TL'ye, Tip 5 765 TL'ye çıkarken Tip 6 855 TL olacak.
Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı.📌— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK)
Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz.❤️
Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZpic.twitter.com/BrZoB8jmId