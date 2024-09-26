KYK Yurt Time başvuru sonuçları açıklandı

26 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:25

KYK Yurt Time Spor Projesi başvurularının 20 Eylül 2024 Cuma günü tamamlanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Yurt Time Spor Projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı​ bünyesindeki yurtlarda konaklayan öğrenciler, kaldıkları yurdun işleyişine katkıda bulunurken spor hayatına da dokunuşlarda bulunabilecek.

KYK​ YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI​ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Time Spor Projesi başvuruları, 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

Kurumun resmi internet sitesinde KYK Yurt Time Spor Projesi başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

KYK YURT TİME BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK Yurt Time projesinin başvuru sonuçları, e-Devlet​ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinden öğrenilebilir.

KYK YURT TİME İLE ÖĞRENCİLER HANGİ GÖREVLERİ ALACAK?

KYK Yurt Time ile öğrenciler, idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alarak hem ekonomik kazanç elde edecek hem de çalışma hayatına dair deneyim kazanacaklar.