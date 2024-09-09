KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı! e-Devlet üzerinden bakılıyor

09 Eylül 2024 11:39 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:40

KYK yurtlarına kayıt süreçlerinin sona ermesinin arından boş kalan kontenjanlara yapılacak yedek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. Binlerce öğrencinin beklediği KYK yurt yedek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) açıklama yaptı.

KYK burs ve kredi başvuruları geçen sene 12-19 Ekim'de alınmıştı

KYK burs ve kredi başvuruları geçen sene 12-19 Ekim'de alınmıştı

2024-2025 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları 5 Eylül 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin kayıt süreçleri de sona erdi ve boş kalan kontenjanlar belli oldu.

Öğrenciler tarafından KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK'nın resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre yedek yerleştirme sonuçları bugün (9 Eylül 2024) açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada öğrencilerin sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecekleri belirtildi.

KYK YURT 2. YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından 2. yedek yerleştirme sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak 2023 yılında 2. yedek yerleştirme sonuçları aynı hafta perşembe günü açıklanmıştı.

12 Eylül Perşembe günü KYK yurt 2. yedek yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.