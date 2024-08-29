KYK yurtları başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak

29 Ağustos 2024 11:53 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:08

GSB yurt başvurularının sona ermesiyle beraber öğrenciler başvuru sonuçlarını bekliyor. Milyonlarca adayın beklediği sonuçlar ile birlikte yurt açılış tarihi de araştırıldı.

KYK YURT BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Başvurular 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar devam ederken kayıt işlemleri 19-23 Ağustos’ta yapılırken elektronik kayıt 19-21 Ağustos’ta sona erdi.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yurt başvuruları 24 Ağustos'ta sona ererken açılacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber yurt açılış zamanı da belli olacak.