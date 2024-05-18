KYK yurtları emeklilere yaz mevsiminde 1 ay ücretsiz olacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 14:32 - Güncelleme : 18 May 2024 14:50
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar KYK yurtları emeklilere ücretsiz mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detayları sizler için haberimizde hazırladık.
Ankara'da düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası buluşmasına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlattı.
Emeklilerin her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istediklerini söyleyerek yeni bir hizmetin hayata geçirildiğini belirtti.
Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre artık Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde bulunan yurtlar yaz aylarında bir ay süreyle ücretsiz kullanıma açılacak.
Ayrıca Spor Bakanlığı bünyesinde olan tesisler de ücretsiz olarak emekliler tarafından kullanılabilecek.
Kamuya ait olan misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden ise emekliler yüzde 15 indirimli bir şekilde faydalanabilecekler.
Kaynak: TGRT Haber