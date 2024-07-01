KYK yurtlarında kaydını sildirip ayrılan öğrencilerin depozitosu dilekçelerinde belirttikleri IBAN adresine yatırılıyor

01 Temmuz 2024 10:21 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:29

Kredi Yurtlar ve Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından birçok üniversite öğrencisine yurt imkanı sunuluyor.

KYK yurtlarında kalan öğrenciler aylık ücretlerin yanında bir kerelik güvence bedeli yani depozito yatırıyor.

Herhangi bir yurtta meydana gelecek zarara karşılık alınan bu bedel Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tespit ediliyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılının bitmesinin ardından yurttan ayrılan öğrenciler güvence bedelinin ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı.

KYK DEPOZİTO NE ZAMAN YATAR?

KYK'nın resmi sitesinde belirtilen bilgilere göre kaydı silinen öğrencilerin alacağı tutar hesaplanarak yurdun bağlı il müdürlüğüne gönderiliyor.

Kayıt silme işlemi sırasında öğrencilerin verdikleri dilekçede yer alan IBAN adresine ise bu ücret iade ediliyor.

Bu sürenin ne kadar süreceğine dair ise bir bilgi bulunmuyor.