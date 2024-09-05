KYK'da 6 tip oda bulunurken her birinin farklı özelliği var

05 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:28

GSB tarafından yapılan duyuruya göre KYK yurt sonuçları erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin beklediği yurt sonuçları açıklanırken KYK oda tipleri ve özellikleri de gündeme geldi. Tip1,2,4,6 özelliklerine dair bilgileri derledik.

8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavının ardından öğrenciler yurt başvurularını tamamladı. Merakla beklenen sonuçlar ise GSB tarafından erişime açılırken duyuru ile beraber oda tipleri ve ücretleri de gündeme geldi.

KYK YURT ODA TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ 2024

Toplamda 6 oda bulunurken 1 ve 2 tipte 6-8 öğrenci kalabilirken akşam ve sabah yemekleri verilmekte.

3 ve 4. tip odalar büyüklüğüne bağlı 2-4 kişi kalabiliyor ve çalışma masası, buzdolabı var.

5 ve 6. tip odaların fiyatı en yüksek olurken 1-2-3 kişi kalabiliyor. Odalarda banyo ve tuvalette bulunuyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ KAÇ TL 2024?

Bu senen %50 zam gelirken yurt odalarını fiyatlarında da değişiklik oldu. Belirlenen yeni fiyatlar ise şöyle: