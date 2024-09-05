KYK'da kayıt yaptırmayanların yerine yedek sıradakiler yerleşiyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:48

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu. e- Devlet üzerinden sonuçlara bakanlar ise asil listede olmadığını ve yedek listede olduğunu görünce yedek listeye sıra gelir mi merak edilmişti.

5 Eylül'de açıklanan sonuçlarla beraber sonuç ekranında yedek ifadesini görenler sıra gelir mi merak ederken kayıt işlemleri sonrası hak kazanıp kazanmadıkları netleşecek. KYK YEDEK SIRA GELİR Mİ, ÇIKAR MI? Asil listede olmayan ve yedek listede olan adaylar belirli değerlendirme ve sıralamaya göre yerleşiyor. Yedek listede olan öğrenciler asil listedeki adayın kayıt yaptırmaması veya yurttan ayrılması sonucu yurt için yerleşme sırasına geliyor. KYK YEDEK YURT NEDİR, NE DEMEK? Asil listede olmayanlar yedek listede yer alırken yurtlara kayıt yaptırılmaması halinde sıralamaya giriyor ve hak kazanıyor. Kayıt işlemleri 7 Eylül Cumartesi sona ererken 23.59'a kadar e- Devlet üzerinden yapılabilecek. YEDEK SIRADA OLANLAR NE YAPMALI? GSB resmi sitesinde yer alan bilgide şu ifadeler yer aldı: "Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir." İlgili Haberler KYK 5. tip yurt odaları 2-4 kişilik olurken fiyatı 756 TL KYK yurt kayıtları e-Devlet üzerinden yapılıyor