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 | Hüseyin Bahcivan

Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Beşiktaş açıklama yaptı

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı İngiliz futbolcu Kyle Walker Peters'ın bugün saat 17.45'te İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Siyah-beyazlı kulüp oyuncunun gelişiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Taraftarlar tarafından Kyle Walker Peters'ın İstanbul'a ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı.

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Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Beşiktaş açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 13:17

yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transferlere devam ediyor. David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından siyah-beyazlılar, Kyle Walker Peters'ı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun bugün (16 Temmuz 2025 Çarşamba) saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne olacağı açıklanmıştı.

Ancak Beşiktaş tarafından Kyle Walker Peters ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından Kyle Walker Peters'ın İstanbul'a ne zaman geleceği gündem oldu.

Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Beşiktaş açıklama yaptı

KYLE WALKER PETERS İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Kyle Walker Peters'ın gelişi ertelendi. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre İngiliz futbolcu ailevi nedenlerden dolayı bugün İstanbul'a gelmeyecek.

Kyle Walker Peters'ın ne zaman İstanbul'a geleceği hakkında ise siyah-beyazlı kulüp bir tarih vermedi. Beşiktaş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması planlanan profesyonel futbolcu ’in İstanbul’a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Beşiktaş açıklama yaptı

KYLE WALKER PETERS BEŞİKTAŞ'TAN NE KADAR ALACAK?

Kyle Walker Peters'ın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. İddialara göre İngiliz futbolcu, siyah-beyazlılardan yıllık 4 milyon Euro alacaktı. Ancak Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında "Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Beşiktaş açıklama yaptı

KYLE WALKER PETERS BONSERVİS DEĞERİ, İSTATİSTİKLERİ

Kyle Walker Peters'ın Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro değeri bulunuyor. Henüz bir kulüple anlaşması bulunmayan İngiliz futbolcu geçtiğimiz sezon, Southampton formasıyla 35 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda toplam 3 bin 102 dakika süre alan Kyle Walker Peters, 2 asistlik katkı verdi. Sezon boyunca sadece 5 sarı kart gören İngiliz futbolcu, sakatlık nedeniyle ise hiç maç kaçırmadı.

ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#Kyle Walker-peters
#İngiliz Futbolcusu
#Aktüel
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