Labubu bebekleri nedir Türkiye’de yasaklandı mı?

Çin merkezli bir şirket tarafından üretilen ve kısa sürede birçok ülkede gündem olan labubu bebekleri Türkiye’de de büyük ilgi gördü.

Peki, nedir bu labubu bebekleri, Türkiye’de yasaklandı mı?

LABUBU TÜRKİYE’DE YASAKLANDI MI?

Birçok kişi tarafından koleksiyon amacıyla alınan Labubu bebekler, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

Bebeğe olan yüksek talep nedeniyle ürün piyasada bulunmazken, ortaya çıkan durum bebeğin yasaklandığı iddialarına neden oldu.

Ancak labubu bebeklerinin ülkemizde yasaklandığına dair her hangi bir açıklama bulunmamaktadır.

LABUBU BEBEK NEDİR?

Labubu bebekler Çin merkezli Pop Mart şirketi tarafından üretilen tasarım bir oyuncak.

Kör kutu yöntemiyle satılan bebekler koleksiyoncuların büyük ilgisini çekiyor.