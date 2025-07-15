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 | Erdem Avsar

Labubu bebekleri nedir Türkiye’de yasaklandı mı?

Dünya’da gündem haline gelen labubu bebeklerinin Türkiye’de yasaklanıp yasaklanmadığı merak konusu oldu.

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Labubu bebekleri nedir Türkiye’de yasaklandı mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 20:24

Çin merkezli bir şirket tarafından üretilen ve kısa sürede birçok ülkede gündem olan labubu bebekleri Türkiye’de de büyük ilgi gördü.

Peki, nedir bu labubu bebekleri, Türkiye’de yasaklandı mı?

Labubu bebekleri nedir Türkiye’de yasaklandı mı?

LABUBU TÜRKİYE’DE YASAKLANDI MI?

Birçok kişi tarafından amacıyla alınan Labubu bebekler, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

Bebeğe olan yüksek talep nedeniyle ürün piyasada bulunmazken, ortaya çıkan durum bebeğin yasaklandığı iddialarına neden oldu.

Ancak labubu bebeklerinin ülkemizde yasaklandığına dair her hangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Labubu bebekleri nedir Türkiye’de yasaklandı mı?

LABUBU BEBEK NEDİR?

Labubu bebekler Çin merkezli Pop Mart şirketi tarafından üretilen tasarım bir .

Kör kutu yöntemiyle satılan bebekler koleksiyoncuların büyük ilgisini çekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Labubu bebekleri ne kadar?
Labubu bebekleri 500-600 TL'den 50 bin TL'ye kadar satılabiliyor.
ETİKETLER
#oyuncak
#Koleksiyon
#Labubu Bebek
#Pop Mart
#Oyuncak Trendi
#Aktüel
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