Labubu bebekleri nedir Türkiye’de yasaklandı mı?

Dünya’da gündem haline gelen labubu bebeklerinin Türkiye’de yasaklanıp yasaklanmadığı merak konusu oldu.
Çin merkezli bir şirket tarafından üretilen ve kısa sürede birçok ülkede gündem olan labubu bebekleri Türkiye’de de büyük ilgi gördü.
Peki, nedir bu labubu bebekleri, Türkiye’de yasaklandı mı?
Birçok kişi tarafından koleksiyon amacıyla alınan Labubu bebekler, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.
Bebeğe olan yüksek talep nedeniyle ürün piyasada bulunmazken, ortaya çıkan durum bebeğin yasaklandığı iddialarına neden oldu.
Ancak labubu bebeklerinin ülkemizde yasaklandığına dair her hangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Labubu bebekler Çin merkezli Pop Mart şirketi tarafından üretilen tasarım bir oyuncak.
Kör kutu yöntemiyle satılan bebekler koleksiyoncuların büyük ilgisini çekiyor.