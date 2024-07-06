Ladik Gölü'nde pelikan şöleni: Ziyaretçilerini büyülüyor!

06 Temmuz 2024 19:25 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 19:29

Samsun'da yüzen adacıkları ve endemik balık türleri bulunan Ladik Gölü, pelikanların önemli göç yolları ve konaklama alanları arasında bulunuyor. Ladik ilçesinin 12 kilometre doğusunda yer alan ve 870 hektarlık alana sahip olan Ladik Gölü'nde pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu.

UNUTULMAZ MANZARALAR

Pelikanlar, Ladik Gölü'nde adeta birer doğa harikası oluşturuyor. Gökyüzünde süzülen ve gölün sakin sularında balık avlayan pelikanlar, ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor.

Ladik Gölü, pelikanların yanı sıra ördek, kaz ve yaban kuşları gibi birçok farklı kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle kuş gözlemciliği için de ideal bir yer haline geliyor.