Lale Karabıyık neden öldü, kimdir? Eski CHP Bursa Milletvekili hayatını kaybetti

Eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık yaşamını yitirdi. TBMM'de 3 dönem Bursa Milletvekili olarak görev yapan Lale Karabıyık'ın cenaze töreni 21 temmuz 2025 Pazartesi saat 10:00'da Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yapılacak. Bursa Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, memleketi Bilecik'te toprağa verilecek.

Vatandaşlar tarafından Lale Karabıyık neden öldü, kimdir sorularının cevapları ise merak ediliyor.

LALE KARABIYIK NEDEN ÖLDÜ?

Lale Karabıyık yumuşak doku sarkomu sebebiyle Bursa'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

LALE KARABIYIK KİMDİR?

Lale Karabıyık, 22 Ağustos 1965 yılında Bilecik'te dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi, 1993 yılında ise doktora eğitimini tamamladı.

2005 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü finans ana bilim dalına profesör olarak atandı. 2016 yılında yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden, TBMM 26. Dönem Bursa milletvekili seçildi.

Üç dönem üst üste Bursa Milletvekilliği görevi yapan Lale Karabıyık, 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevi yaptı. 12 Şubat 2018 tarihinde ise Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Haziran 2023 tarihinde ise MYK'dan istifa etti. 5 Haziran 2025 tarihinde ise MYK İşveren Örgütleri Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. Lale Karabıyık evli ve bir çocuk annesidir.