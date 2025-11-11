Lamine Yamal İspanya Türkiye maçında oynayacak mı?

Eleme karşılaşmalarındaki E Grubu mücadelesinde, 15 Kasım’da Gürcistan deplasmanına gidecek olan İspanya, 18 Kasım’da ise Türkiye’yi misafir edecek.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan bilgilendirmede, “Lamine Yamal, Gürcistan ve Türkiye karşısında oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldı.” ifadesine yer verildi.

YAMAL NEDEN KADRODAN ÇIKARILDI?

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"RFEF Sağzmetleri, milli takımla resmi antrenman kampının başladığı 10 Kasım Pazartesi günü saat 13.47'de, oyuncu Lamine Yamal'ın aynı sabah kasık rahatsızlığının tedavisi için invaziv radyofrekans işlemine tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlığını dile getirmektedir. Bu işlem, milli takım sağlık ekiplerine önceden haber verilmeden, sadece dün gece saat 22.40'ta gelen ve 7-10 gün istirahat tavsiyesi veren doktor raporuyla ayrıntıları öğrenilerek gerçekleştirildi."