Lamine Yamal'a Barcelona'nın efsanesi Messi'nin daha 5 aylıkken duş aldırdığı ortaya çıktı

10 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:40

İspanya birinci ligi La Liga'da bulunan Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen Lamine Yamal EURO 2024'de Fransa'ya attığı gol ile tarihe geçti.

Fransa ağlarını havalandıran yıldız futbolcu turnuvanın en genç golcü rekorunu 16 yaş 362 günlükken kırdı.

Rekorun ardından dikkatleri üzerine çeken Lamine Yamal ve Arda Güler arasında ilginç bir bağlantı da ortaya çıktı.

LAMİNE YAMAL İLE ARDA GÜLER'İN YAŞ FARKI RONALDO VE MESSİ İLE AYNI

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Barcelona efsanesi Lionel Messi ve Real Madrid yıldızı Cristiano Ronaldo arasında 2 yıl 4 ay ve 18 gün yaş farkı bulunuyor.

Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcumuz Arda Güler ve Lamine Yamal arasındaki yaş farkının da aynı olduğu ortaya çıktı.

MESSİ LAMİNE YAMAL 5 AYLIKKEN DUŞ ALDIRMIŞ!

Turnuvada gösterdiği başarıların ardından Lamine Yamal'ın babası genç futbolcunun çocukluğuna dair bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta 5 aylık olan Lamine Yamal'a Messi'nin banyo yaptırdığı görülüyor.

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafın bir yardım kampanyasında çekildiği ortaya çıktı.

LAMİNE YAMAL KİMDİR?

Lamine Yamal 13 Temmuz 2007 yılında İspanya'nın Esplugues de Llobregat şehrinde dünyaya geldi.

Gençliğinin büyük bölümünü Barselona'da geçiren genç yıldız 2022-2023 sezonunda Barcelona'nın 19 yaş altı futbol takımı Juvenil A'ya seçildi.

Daha sonra buradan yükselerek Barcelona'nın ana takımında forma giymeye başladı.

2022-2023 yılında Barcelona ile ilk şampiyonluğunu kazandı.

LAMİNE YAMAL ASLEN NERELİ?

Lamine Yamal Faslı bir baba ve Evator Gineli bir annenin çocuğu olarak İspanya'da doğmuştur.

LAMİNE YAMAL MÜSLÜMAN MI?

Genç yıldızın Müslüman olup olmadığına dair bir açıklama bulunmuyor.

Ancak Sportsunfold'da yer alan bilgilere göre kendisinin Müslüman olduğu iddia ediliyor.