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 | Erdem Avsar

Laura Dahlmeier kimdir neden öldü? 2 Olimpiyat madalyası vardı

2 Olimpiyat madalyalı Alman Laura Dahlmeier, Pakistan’a tırmanış için gittiği sırada kayboldu. Dahlmeier’in öldüğü açıklandı.

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Laura Dahlmeier kimdir neden öldü? 2 Olimpiyat madalyası vardı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 19:10

Pakistan’da bulunan 5 bin 700 metre yüksekliğindeki Karakurum Dağlarına tırmanan Laura Dahlmeier’ın öldüğü öğrenildi.

Dahlmeier’in kaybolduğu bölgede Pakistanlı yetkililer, helikopterle yapılan aramalarda yaşam izine rastlanmadığını belirtti.

Alman medyasında yer alan habere göre, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Dahlmeier ölü bulundu.

Laura Dahlmeier kimdir neden öldü? 2 Olimpiyat madalyası vardı

LAURA DAHLMEİER NEDEN ÖLDÜ?

Tırmanış sırasında Laura Dahlmeier bir kayanın düşmesi sonucu yaralandı ve ardından kayboldu.

Sporcunun partneri Marina Eva kaza sonrası acil yardım çağrısında bulundu ve bir grup dağcı ile güvenli bölgeye geçti.

Laura Dahlmeier kimdir neden öldü? 2 Olimpiyat madalyası vardı

LAURA DAHLMEİER KİMDİR?

22 Ağustos 1993’te Almanya’da doğdu.

2017 Dünya Şampiyonası’nda beş altın madalya kazanarak rekor kırdı ve Almanya’da yılın sporcusu seçildi.

2018’de yine olimpiyatlarda biatlon sprint kazanan ilk kadın oldu.

Dahlmeier, 2019’da 25 yaşındayken biatlon kariyerini sonlandırdı.

Sıkça Sorulan Sorular

Laura Dahlmeier kaç yaşındaydı?
Genç sporcu 32 yaşındaydı.
ETİKETLER
#ölüm
#Lara Dahlmeier
#Karakurum Dağları
#Dağcılık
#Biatlon
#Aktüel
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