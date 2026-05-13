SON DAKİKA!
Lazio Inter hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

Lazio Inter maçı hangi kanalda canlı yayın belli oldu. İtalya Kupası’nda 2025-2026 sezonunun final heyecanı bu akşam Stadio Olimpico’da yaşanacak. Lazio ile Inter Milan arasında oynanacak dev mücadelede kupanın sahibi belli olacak. Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Inter, sezonu iki kupayla tamamlamak için sahaya çıkarken, Lazio ise taraftarı önünde kupayı kazanarak Avrupa bileti alma mücadelesi verecek. Final öncesinde iki takımın muhtemel 11’leri netleşirken, sakatlığı bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun kadroda yer almaması dikkat çekti. Lazio Inter hangi kanalda? İşte Lazio Inter canlı maç yayını detayları…

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 21:29

finalinde ile , bu akşam Roma’daki Stadio Olimpico’da karşı karşıya gelecek. Saat 22.00’de başlayacak mücadelede kazanan ekip hem kupayı müzesine götürecek hem de gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi bileti elde edecek. Inter, Serie A şampiyonluğunun ardından sezonu ikinci kupayla kapatma amacıyla finale çıkarken, Lazio ise zorlu geçen sezonu taraftarı önünde kupayla tamamlamaya çalışacak. İki takımın son karşılaşmasında Inter sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Lazio Inter maçı yayın ayrıntıları belli oldu.

Lazio Inter hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

İtalya Kupası finalinde Lazio ile Inter Milan, bu akşam Roma’daki Stadio Olimpico’da saat 22.00’de karşı karşıya gelecek.
Lazio Inter canlı izle! Kazanan ekip hem kupayı müzesine götürecek hem de gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi bileti elde edecek.
Lazio Inter hangi kanalda? Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
LAZİO INTER CANLI İZLE

Lazio ile Inter arasında oynanacak İtalya Kupası finali ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, TRT Spor’un güncel uydu frekans bilgileri üzerinden yayına erişebilecek.

Maç ayrıca TRT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın sekmesi aracılığıyla izlenebilecek. Final mücadelesi Türkiye dışında farklı ülkelerde çeşitli platformlar üzerinden ekranlara gelecek. ABD’de Paramount+, Belçika’da DAZN Belgium, Hollanda’da Ziggo Sport, Mısır’da MBC Action, İsviçre’de Canale 5 ve İran’da MBC Shahid karşılaşmayı yayınlayacak.

LAZİO - INTER MAÇ KADROSU

Final karşılaşması öncesinde iki takımın ilk 11’leri belli oldu:

Lazio 11: Motta, Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Basic, Patric, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Inter 11: Josep Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN OYNAMIYOR?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalya Kupası finalinde forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu Nisan ayında baldır ve uyluk bölgesinde ciddi bir kas yaralanması yaşamıştı.

Tedavi süreci devam eden Hakan Çalhanoğlu’nun sezonu kapattığı belirtilmişti. Oyuncunun Haziran 2026’da başlayacak Dünya Kupası organizasyonuna yetişmesi için çalışmalar sürüyor.

LAZİO İNTER HANGİ KANALDA?

Lazio ile Inter arasında oynanacak İtalya Kupası final mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Türkiye’de şifresiz şekilde izlenebilecek.

TRT Spor’un güncel frekans bilgileri de açıklandı. TÜRKSAT 3A (42E) uydusunda 11.054 frekans, dikey polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC değerleri kullanılıyor. TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda ise yayın 11.794 frekans, dikey polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC bilgileriyle izlenebiliyor.

LAZİO - İNTER NEREDE İZLENİR?

İtalya Kupası finali televizyon yayınının yanı sıra internet üzerinden de takip edilebilecek. TRT Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümü üzerinden mücadele canlı olarak ekranlara gelecek.

Yurt dışında yaşayan futbolseverler ise ülkelerine göre farklı yayın platformlarından maçı takip edebilecek. ABD’de Paramount+, Belçika’da DAZN Belgium, Hollanda’da Ziggo Sport, Mısır’da MBC Action, İsviçre’de Canale 5 ve İran’da MBC Shahid karşılaşmanın yayıncıları arasında yer alıyor.

