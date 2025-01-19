Lebeniye çorbası nedir, nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster’de lebeniye çorbası soruldu
Oktay Kaynarca’nın sunduğu ATV’nin sevilen bilgi yarışmasında lebeniye çorbası sorusu soruldu. Sorunun ardından çorbanın tarifi ve malzemeleri de arananlar arasına girdi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir soru Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
Sorunun ardından lebeniye çorbasının tarifi ve malzemeleri de gündem oldu.
YOĞURTLA HAZIRLANAN HANGİ ADDA BİR ÇORBA VARDIR?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan “Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır?” sorusu dikkat çekti.
Sorunun cevap şıkları arasında şu maddeler yer aldı:
A- BENİYELE
B- LEBENİYE
C- LEYEBENİ
D- YEBENİLE
Sorunun doğru cevabı ise B şıkkı olan Lebeniye olacaktı.
LEBENİYE ÇORBASI NEDİR NASIL YAPILIR?
Lebeniye çorbası bir çeşit yoğurt çorbasıdır.
Lübnan mutfağında ve Türk mutfağında bulunur. Mardin de çoban çorbası olarak da bilinir.
Çorbanın tarifi ise şöyledir:
Pirinci yıkayıp pişirin.
Pişen piriçlerin üzerine kalan 4, 5 su bardağı suyu da ilave edip kaynatın.
Kaynayınca daha önce haşlanmış nohutları ekleyin.
Bir kâsede yoğurt, un, limon suyunu karıştırın.
Kaynayan çorbadan 1 kepçe suyu kâseye alıp karıştırın ve bu kâsedeki karışımı çorbanın üzerine yavaşça ekleyin.
Köftesi için kıyma, soğan, tuz ve karabiberi yoğurun ve nohut büyüklüğünde toplar hazırlayın.
Tereyağında köfteleri kızartıp üzerine nane ekleyin ve pişen çorbaya karıştırın.