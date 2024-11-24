Leganés Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Arda Güler gol attı mı?
LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes’i 3-0 yendi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler de harika bir asistle skora katkıda bulundu.
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 14. haftasında Arda Güler'in de ilk 11'de başladığı deplasmanda Leganes ile karşı karşıya geldi.
LEGANÉS REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Leganes'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66’da Fede Valverde ve 85. Dakikada ise Jude Bellingham kaydetti.
ARDA GÜLER GOL ATTI MI?
Maça ilk 11’de başlayan milli yıldızımı Arda Güler’de maçta devleşen isimler arasında yer aldı.
İkinci yarıda Arda Güler, Valverde'ye yaptığı harika asistle skorun 2-0'a gelmesine katkı sundu ve Ancelotti'yi mahcup etmedi.
Bu sonuçla birlikte 30 puana yükselen Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer aldı.