LEGO Horizon Adventures'ın Summer Game Fest’te duyurulacağı açıklandı, PS5 ve PC için çıkacak

06 Haziran 2024 22:45 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 22:32

LEGO ve PlayStation, ortaklaşa geliştirdikleri "LEGO Horizon Adventures" oyununu Summer Game Fest'te duyuracağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta, marka bulucu Kurakasis, Sony ve LEGO'nun tanınmış bir IP ile işbirliği yapacağını belirtmişti.

Kurakasis, oyunun adını açıklamasa da projenin çok yakınd" olduğunu söylemiş ve bekleyenleri heyecanlandırmıştı.

Yeni oyun, PS5 ve PC için oyuncularla buluşacak.

Ne zaman çıkacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Duyurunun, ilk olarak Playstation'dan gelmesi bekleniyor.