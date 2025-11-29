Lemina derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçında var mı?

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Galatasaray derbisi için bekleyiş devam ediyor. Mario Lemina ve Ismail Jakobs'un durumu da taraftarın gündeminde.
Galatasaray'ın oyuncusu olan Lemine, Gençlerbirliği maçını tamamlayamamıştı. Union Saint-Gilloise maçında riske atılmayan oyuncu Fenerbahçe maçında yüksek ihtimalle oynayabilecek. Dinlendirilen oyuncunun ağrılarının geçtiği öğrenilirken pazartesi günü oynanacak olan derbide forma giyebilecek.
Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Lemina bir süredir forma giyemiyordu. Heyecanla beklenen FB GS derbisinde oynaması bekleniyor. Dinlendirilen oyuncunun derbide yüksek ihtimal forma giyeceği öğrenildi.