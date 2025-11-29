Lemina derbide oynayacak mı? Fenerbahçe maçında var mı?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Galatasaray derbisi için bekleyiş devam ediyor. Mario Lemina ve Ismail Jakobs'un durumu da taraftarın gündeminde.

LEMİNA DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın oyuncusu olan Lemine, Gençlerbirliği maçını tamamlayamamıştı. Union Saint-Gilloise maçında riske atılmayan oyuncu Fenerbahçe maçında yüksek ihtimalle oynayabilecek. Dinlendirilen oyuncunun ağrılarının geçtiği öğrenilirken pazartesi günü oynanacak olan derbide forma giyebilecek.

