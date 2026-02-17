Lemina Galatasaray Juventus maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray sarı kart sınırındaki oyuncular

Lemina Galatasaray - Juventus maçında neden yok, oynamıyor soruları gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçları kapsamında bugün İtalya devi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saaat 20.45'te başlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Lemina ise mücadelede forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Lemina Galatasaray - Juventus maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

LEMİNA GALATASARAY - JUVENTUS MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray - Juventus maçında Gabonlu yıldız Lemina, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Lemina, Galatasaray'ın Devler Ligi kapsamında oynadığı Liverpool, Atletico MAdrid ve Manchester City maçlarında sarı kart görmüştü. Lemina 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak olan Juventus - Galatasaray rövanş maçında ise forma giyebilecek.

Lemina bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 27 maça çıktı ve 1.766 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağlayan Lemina, sezon boyunca tüm kulvarlarda sadece 7 sarı kart gördü. Sakatlıkları nedeniyle ise toplamda sadece 6 maç kaçırdı.

GALATASARAY SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray'da Juventus mücadelesi önceisnde Davinson Sanchez ve İsmail Jakobs sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu da karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda İtalya'da oynanacak olan rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek.