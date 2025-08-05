Leon Bailey kimdir piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş’tan kanat hamlesi

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Özellikle kanat bölgesine yapılacak takviyeler, takımın hücum hattını daha etkili hale getirme hedefiyle öne çıkıyor.

Beşiktaş, Aston Villa'nın Jamaikalı kanat oyuncusu Leon Bailey'in transfer şartlarını öğrenmek için girişimlere başladı.

Oyuncunun performansı ve maliyeti, transferin gerçekleşmesinde belirleyici olacak.

LEON BAILEY KİMDİR?

Leon Patrick Bailey, 9 Ağustos 1997'de Jamaika'da doğdu.

Kariyerine Genk'te başlayan Bailey, Bayer Leverkusen'deki performansıyla tanındı.

2021'de Aston Villa'ya transfer olan Bailey, sağ ve sol kanatta görev yapabilen, hızı ve şutlarıyla dikkat çeken bir oyuncu.

Leon Bailey'in güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro.