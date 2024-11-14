Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Leonid meteor yağmuru ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek

Leonid meteor yağmuru ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 14:24 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:27
Leonid meteor yağmuru ne zaman? Türkiye&#039;den izlenebilecek

Kasım ayına girilmesinin ardından Leonid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Leonid meteor yağmuru, zaman zaman beklenenden çok daha büyük meteor fırtınaları oluşturmasıyla ünlüdür.

Her yıl kasım ayında Halley Kuyruklu Yıldızı'nın ardında bıraktığı tozlu ve gazlı kalıntıların içinden geçerken ortaya çıkan Leonid meteor yağmuru, saatte 158.400 mil hıza ulaşan dünyanın en hızlı yıllık meteor yağmuru olmasıyla bilinir.

LEONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Leonid meteor yağmuru her yıl kasım ayında gözlemlenir ve en yoğun olduğu tarih 17-18 Kasım gecesine denk gelir. Leonidler saatte 10 ile 15 meteor gözlemlenebilecek bir yoğunlukta olup en iyi gece yarısından sonra ve sabaha karşı izlenir.

Leonid meteor yağmuru ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek - 1. Resim

LEONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Leonid meteor yağmuru Türkiye’den de izlenebilecek.17-18 Kasım gecesi Leonid meteor yağmurunun en yoğun dönemine ulaşması bekleniyor.

LEONİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Havanın açık, ışık kirliliğinin az olduğu ve doğuya bakan karanlık alanlarda gece yarısından sonra çıplak gözle Leonid meteor yağmuru izlenebilir.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...