Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz Galatasaray Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu ve cezalar

Barış Alper Yılmaz, Sane Galatasaray - Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor soruları gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamında bugün Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların kritik karşılaşmasında ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. Karşılaşmanın kadrosunu gören taraftarlar tarafından Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz Galatasaray - Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Galatasaray'da sakat ve cezalı olan oyuncular belli oldu. Leroy Sane'nin kaç hafta sonra döneceği ve sakatlık durumu Juventus maçı öncesi gündeme geldi.

Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz Galatasaray Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu ve cezalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 19:00

- maçının başlamasına saatler kaldı. Karşılaşmanın ilk 11'lerinin belli olmasıyla birlikte ve 'ın karşılaşmanın maç kadrosunda olmadığı görüldü. Sarı-kırmızılıların ilk 11'inin iki önemli oyuncusunun da karşılaşmada yer almaması taraftarların dikkatini çekti. Taraftarlar tarafından Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz Galatasaray - Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz Galatasaray Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu ve cezalar

LEROY SANE GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Leroy Sane yaşadığı nedeniyle Galatasaray - Kayserispor maçında oynamıyor. Alman yıldız futbolcu Galatasaray'ın kapsamında oynadığı Manchester City maçında sakatlık geçirmişti. Geçirdiği sakatlık nedeniyle dakika 80'de oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildi. Yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı da duyuruldu.

Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz Galatasaray Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu ve cezalar

LEROY SANE KAÇ HAFTA YOK, JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Leroy Sane'nin kaç hafta sahalardan uzak kalacağı konusunda sarı-kırmızılı yönetim tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sane'nin Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynayacağı Juventus maçında forma giyeceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz Galatasaray Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu ve cezalar

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın 'in 19. haftası kapsamında oynadığı Karagümrük maçında sarı kart görmüştü. Milli futbolcu gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Barış Alper Yılmaz sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray - Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Barış Alper Yılmaz bu sezon Başakşehir, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında da sarı kart görmüştü.

