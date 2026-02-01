Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz Galatasaray Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu ve cezalar

Galatasaray - Kayserispor maçının başlamasına saatler kaldı. Karşılaşmanın ilk 11'lerinin belli olmasıyla birlikte Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın karşılaşmanın maç kadrosunda olmadığı görüldü. Sarı-kırmızılıların ilk 11'inin iki önemli oyuncusunun da karşılaşmada yer almaması taraftarların dikkatini çekti. Taraftarlar tarafından Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz Galatasaray - Kayserispor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

LEROY SANE GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Leroy Sane yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray - Kayserispor maçında oynamıyor. Alman yıldız futbolcu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı Manchester City maçında sakatlık geçirmişti. Geçirdiği sakatlık nedeniyle dakika 80'de oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildi. Yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı da duyuruldu.

LEROY SANE KAÇ HAFTA YOK, JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Leroy Sane'nin kaç hafta sahalardan uzak kalacağı konusunda sarı-kırmızılı yönetim tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sane'nin Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynayacağı Juventus maçında forma giyeceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın Süper Lig'in 19. haftası kapsamında oynadığı Karagümrük maçında sarı kart görmüştü. Milli futbolcu gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Barış Alper Yılmaz sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray - Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Barış Alper Yılmaz bu sezon Başakşehir, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında da sarı kart görmüştü.