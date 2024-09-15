Leyla dizisi İstanbul'un Sarıyer ilçesinde çekiliyor

15 Eylül 2024 20:28 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 20:58

Now TV ekranlarında Leyla dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İlk bölümün yayınlanmasının ardından Leyla nerede çekiliyor, yönetmeni kim gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan, Yiğit Kirazcı, Dilara Aksüyek gibi isimlerin yer aldığı Leyla dizisinin ilk bölümü 11 Eylül Çarşamba günü yayınlandı.

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyicilerin dikkatini çeken dizi gündem oldu.

İzleyiciler tarafından Leyla nerede çekiliyor, yönetmeni kim gibi soruların cevapları merak ediliyor.

LEYLA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Leyla dizisi İstanbul'un Sarıyer ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinde çekiliyor.

Dizinin önemli sahnelerine Sarıyer'in Kireçburnu bölgesinde bulunan Haydar Aliyev Parkı ev sahipliği yapıyor.

LEYLA DİZİSİNİN YÖNETMENİ KİM?

Now TV'de yayınlanan Leyla dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor.

LEYLA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan bütün isimler ise şöyle: