Leyla dizisi neden yayınlanmadı ne zaman yayınlanacak?

Final yapacağı konuşulan Ay Yapım imzalı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

NOW TV'de yayınlanan ve başrollerini Cemre Baysel ile Gonca Vuslateri'nin yaptığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı hala araştırılıyor.

LEYLA NEDEN YOK?

Leyla dizisinin bu akşam yeni bölümü yine yayınlanmıyor.

NOW TV ekranlarında bu akşam Anamız Var 2 filmi yayınlandı.

Dizinin neden yayınlanmayacağına ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.

Leyla 38. yeni bölüm tarihi henüz paylaşılmadı.

40. bölümüyle ekranlara veda etmesi beklenen Leyla'nın son iki bölümünün bu ay sonunda yayınlanması bekleniyor.