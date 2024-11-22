Leyla dizisine Nur'un arkadaşı Fazilet karakteri geliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Kasım 2024 10:16 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:24

NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dizide yer alan Nur'un arkadaşı olarak ekranlara gelecek olan Fazilet karakterini oynayan oyuncu da merak konusu oldu.

Yeni yayın hayatına başlayan Leyla dizisi yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip ediliyor. Güçlü oyuncu​ kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan diziye Fazilet karakteri dahil oluyor. Konuk oyuncu olarak gelecek olan ismin yer aldığı dizi ve filmler de araştırıldı. LEYLA DİZİSİ FAZİLET KİM, GERÇEK ADI NEDİR? Birsen Altuntaş'ın haberine diziye Fazilet karakteri katılıyor. Karakter, Nur'un arkadaşı olarak ekranlara gelecek. Fazilyet rolünü ise Aydan Kaya oynayacak. AYDAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 19 Nisan 1984 senesinde İstanbul​'da doğan isim öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi ile müzik hayatına atılan isim 2003 yılında Popstar yarışmasına katılmıştı. Avuçlarım Kanıyor şarkısı ile Altın Kelebek Juri Özel Ödülünü almıştı. Sen Mutlu ol şarkısını söylemesinin üzerine ise Yılın Pop Starı ödülünü Doğu Akdeniz Üniversitesi vermişti. Show TV ekranlarında yayınlanan Rüyalarda Buluşuruz dizisinde rol alan isim Tatlı Hayat ve Elveda Derken dizilerinde de rol aldı. İlk albümü Aşk Çıkmazı, kısa sürede büyük ilgi toplamıştı. Kaya, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Fakültesinden mezun oldu. İlgili Haberler Kalpazan dizisinin final yapacağı iddia edildi! Seyircinin gözü resmi açıklamada Annem Ankara dizisinin hangi dönemi anlattığı merak ediliyor Sandık Kokusu dizisinde Dilan Çıtak'a gönderme!