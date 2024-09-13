LGS 13. fen sorusu iptal edilmesiyle puanları değişenlerin kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı belli oldu

13 Eylül 2024 16:24 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:16

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 LGS sınavındaki fen bilimleri sorusunun mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından nasıl bir yol izleneceği açıklandı. Bakanlık, LGS puanlarının yeniden hesaplanıp hesaplanmayacağı ve sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı.

2 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının fen bilimleri bölümünde 13. soru Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda iptal edildi.

Sorunun iptal edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 LGS puanlarının yeniden hesaplanmasına karar verildi.

Puanların yeniden hesaplanmasıyla birlikte öğrencilere yeni kayıt hakkı tanınacağı açıklandı.

LGS PUANLARI YENİDEN Mİ HESAPLANACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre öğrencilerin LGS puanları tekrardan hesaplanacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek" ifadeleri yer aldı.

LGS YENİ KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

LGS sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuru yapmaları gerekecek.

Başvurular 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilerek.

21 Eylül Cumartesi günü ise öğrenciler yine e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak.

MEB tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.

Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir.

Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecek."