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LGS 2. nakil sonuçları için beklenen gün yaklaştı, sorgulama eokul sayfasından sağlanacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
05 Ağustos 2024 08:52 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 08:55
LGS 2. nakil sonuçları için beklenen gün yaklaştı, sorgulama eokul sayfasından sağlanacak

Liseye Geçiş Sınavı kapsamında 1.Nakil (2.Tercih) sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan 3.tercih döneminin sonuna gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinden yayımlanan takvime göre LGS 3.Tercih (2.Nakil) sonuçlarının 5 Ağustos 2024 Pazartesi (Bugün) açıklanması bekleniyor.

LGS 2.NAKİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Ağustos Cuma günü tercih süresi sona eren LGS 3.Tercih (2.Nakil) sonuçları, MEB değerlendirmelerinin ardından 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü açıklanacak.

LGS 2. nakil sonuçları için beklenen gün yaklaştı, sorgulama eokul sayfasından sağlanacak - 1. Resim

LGS 2.NAKİL SORGULAMA

LGS 3.Tercih 2.Nakil sonuçları E-okul üzerinden kontrol edilecek.

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri, E-Devlet üzerinden E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapılarak tercih işlemleri sekmesinden en fazla 15 okul seçimi yapılarak işlem tamamlanır.

 

Kaynak: TGRT Haber
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