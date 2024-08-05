LGS 2. nakil sonuçları için beklenen gün yaklaştı, sorgulama eokul sayfasından sağlanacak
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
05 Ağustos 2024 08:52 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 08:55
Liseye Geçiş Sınavı kapsamında 1.Nakil (2.Tercih) sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan 3.tercih döneminin sonuna gelindi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinden yayımlanan takvime göre LGS 3.Tercih (2.Nakil) sonuçlarının 5 Ağustos 2024 Pazartesi (Bugün) açıklanması bekleniyor.
LGS 2.NAKİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2 Ağustos Cuma günü tercih süresi sona eren LGS 3.Tercih (2.Nakil) sonuçları, MEB değerlendirmelerinin ardından 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü açıklanacak.
LGS 2.NAKİL SORGULAMA
LGS 3.Tercih 2.Nakil sonuçları E-okul üzerinden kontrol edilecek.
LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS tercihleri, E-Devlet üzerinden E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapılarak tercih işlemleri sekmesinden en fazla 15 okul seçimi yapılarak işlem tamamlanır.
Kaynak: TGRT Haber