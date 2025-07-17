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 | TGRT Haber

LGS birincileri hangi okullardan, kaçı imam hatip? Bakan Tekin yanıtladı

LGS birincileri illere göre hangi okullardan çıktığı merak ediliyor. Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 719 öğrenci tam puan alarak birinci oldu ve bu öğrenciler 66 farklı ilden çıktı. 15 Haziran’da yapılan sınavın sonuçları 11 Temmuz’da açıklanırken, sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142’si katıldı. Yerleştirme süreci için 201 bin 405 kontenjan ayrılırken, deprem bölgesindeki öğrenciler için 6 bin 770 ek kontenjan sağlandı.

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LGS birincileri hangi okullardan, kaçı imam hatip? Bakan Tekin yanıtladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 21:56

kapsamındaki merkezi sınavda 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı. Bu öğrenciler, Türkiye genelinde 66 ilden çıkarken, yerleştirme süreci 24 Temmuz’a kadar devam edecek.

LGS BİRİNCİLERİ 2025 HANGİ OKUL?

LGS’de tam puan alan 719 öğrencinin 63’ü ortaokullarından mezun olurken, kalan 656 öğrenci ise diğer ortaokullardan çıktı. Bu öğrenciler, toplamda 544 farklı okuldan gelerek sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

LGS birincileri hangi okullardan, kaçı imam hatip? Bakan Tekin yanıtladı

, imam hatip ortaokullarından 63 öğrencinin tam puan almasının, bu okulların başarısını gösterdiğini belirtti. Bakan Tekin, sınav sonuçlarıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bazı paylaşımların öğrencileri demoralize edebileceğini vurguladı.

LGS BİRİNCİLERİ İLLERE GÖRE HANGİ ŞEHİRLER?

LGS’de tam puan alan öğrenciler arasında İstanbul 163 öğrenciyle birinci, Ankara 56 öğrenciyle ikinci, İzmir ise 49 öğrenciyle üçüncü sırada yer aldı. Diğer illerden Antalya 36, Konya 29, Adana 26, Gaziantep 23, Bursa 20, Kocaeli 19, Kayseri 18, Mersin 17 ve Samsun 15 öğrenciyle tam puan çıkardı.

LGS birincileri hangi okullardan, kaçı imam hatip? Bakan Tekin yanıtladı

Ayrıca, 63 ilde tam puan alan öğrenci sayıları şu şekilde sıralandı:

Balıkesir’den 14, Trabzon’dan 11, Diyarbakır, Eskişehir ve Kahramanmaraş’tan 10’ar, Afyonkarahisar’dan 9, Aydın, Tekirdağ, Malatya, Manisa, Erzurum ve Denizli’den 8’er öğrenci tam puan aldı. Diğer illerde ise tam puan alan öğrenci sayıları 1 ile 7 arasında değişiyor.

LGS birincileri hangi okullardan, kaçı imam hatip? Bakan Tekin yanıtladı

LGS BİRİNCİLERİ HANGİ OKULLARDAN ÇIKTI?

LGS’de tam puan alan 719 öğrencinin 63’ü imam hatip ortaokullarından, 656’sı ise diğer ortaokullardan mezun oldu. Toplamda 544 farklı okul, sınavda birincilik çıkaran okullar arasında yer aldı.

LGS birincileri hangi okullardan, kaçı imam hatip? Bakan Tekin yanıtladı

Bakan Yusuf Tekin, sınav sonuçlarının sağlıklı olduğunu ve çocukların seviyelerine uygun sorular sorulduğunu ifade etti. Ayrıca, bazı illerdeki tam puan sayılarının abartıldığını, örneğin bir ilde 300 tam puan alan öğrenci olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.

LGS birincileri hangi okullardan, kaçı imam hatip? Bakan Tekin yanıtladı

LGS BİRİNCİLERİNİN KAÇI İMAM HATİPTEN?

LGS’de tam puan alan 719 öğrencinin 63’ü imam hatip ortaokullarından mezun oldu, bu da toplam birincilerin yaklaşık yüzde 9’una denk geliyor. Kalan 656 öğrenci ise diğer ortaokullardan sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

LGS birincileri hangi okullardan, kaçı imam hatip? Bakan Tekin yanıtladı

Bakan Tekin, imam hatip okullarının başarısıyla ilgili tartışmalara değinerek, bir okul müdürünün paylaşımının yanlış yorumlandığını ve bir imam hatip ortaokulunda 39 tam puan alan öğrenci olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bu tür tartışmaların öğrencilerin moralini bozabileceğini ifade etti.

ETİKETLER
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