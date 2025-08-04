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 | TGRT Haber

LGS boş kontenjanlar nereden bakılır? Nakil ve ek tercih boş kontenjanları açıklandı

LGS boş kontenjanlar belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın tercih sonuçları 4 Ağustos 2025’te açıklandı ve öğrenciler ile aileler, yerleştirme sonuçlarını öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Nakil süreci bugün itibarıyla başlarken, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. LGS boş kontenjanlar ile başvuru süreçleri ilerleyecek.

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LGS boş kontenjanlar nereden bakılır? Nakil ve ek tercih boş kontenjanları açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 22:27

tercih sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanmasıyla birlikte, nakil süreci ve dönemleri öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor. Öğrenciler ve veliler, boş kalan kontenjanlar ve nakil takvimi hakkında bilgi edinmeye başladı.

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2025

LGS kapsamında boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde “.gov.tr” adresinden ilan edildi. Öğrenciler ve veliler, bu platform üzerinden hangi okullarda boş kontenjanların olduğunu ve taban puanlarını kontrol edebilecekler. Nakil süreçlerinde bu kontenjanlar, yerleştirme işlemlerinde kullanılacak ve öğrencilerin tercihlerine göre değerlendirilecek.

LGS boş kontenjanlar nereden bakılır? Nakil ve ek tercih boş kontenjanları açıklandı

Boş kontenjanlar, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde ve ek yerleştirme sürecinde öğrencilerin başvuru yapabileceği okulları gösteriyor. Birinci nakil başvuru süreci 4-6 Ağustos’ta, ikinci nakil başvuru süreci ise 8-12 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Bu süreçlerde, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden veya ortaokul müdürlükleri aracılığıyla tercihlerini yaparak boş kontenjanlara başvuru yapabilecek. Ek yerleştirme dönemi ise 15-21 Ağustos’ta başlayacak ve boş kalan kontenjanlar için son başvuru fırsatı sunulacak.

LGS boş kontenjanlar nereden bakılır? Nakil ve ek tercih boş kontenjanları açıklandı

LGS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

LGS boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde “meb.gov.tr” adresinde ilan edildi. Böylelikle, LGS tercih sonuçlarıyla birlikte hangi okullarda kontenjan açığı olduğu ve taban puanlar da netlik kazandı.

Kontenjan bilgileri, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir durumda olup, öğrenciler ve veliler bu bilgileri düzenli olarak kontrol edebilecekler. Nakil süreçlerinde, birinci nakil dönemi sonuçları 8 Ağustos’ta, ikinci nakil dönemi sonuçları ise 14 Ağustos’ta açıklanacak. Bu süreçlerin ardından, 15-21 Ağustos’ta ek yerleştirme için başvuru alınacak ve boş kontenjanlar bir kez daha değerlendirilecek.

LGS boş kontenjanlar nereden bakılır? Nakil ve ek tercih boş kontenjanları açıklandı

LGS 2. TERCİH NAKİL BOŞ KONTENJANLAR

Boş kontenjanlar, 4 Ağustos’ta “meb.gov.tr” adresinde ilan edilmiş olup, ikinci nakil döneminde de bu kontenjanlar dikkate alınarak tercih yapılacak. Öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden veya ortaokul müdürlükleri aracılığıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

LGS boş kontenjanlar nereden bakılır? Nakil ve ek tercih boş kontenjanları açıklandı

İkinci nakil dönemi sonuçları, 14 Ağustos 2025’te açıklanacak ve öğrenciler, hangi liselere yerleştiğini öğrenebilecek. Boş kontenjanlar, bu dönemde başka öğrenciler tarafından terk edilen yerler veya ilk yerleştirmede dolmayan kontenjanlar olarak güncellenecek. İkinci nakil döneminin ardından, 15-21 Ağustos’ta ek yerleştirme süreci başlayacak ve boş kalan kontenjanlar için son başvuru fırsatı sunulacak.

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