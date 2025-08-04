LGS boş kontenjanlar nereden bakılır? Nakil ve ek tercih boş kontenjanları açıklandı

LGS tercih sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanmasıyla birlikte, nakil süreci ve ek yerleştirme dönemleri öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor. Öğrenciler ve veliler, boş kalan kontenjanlar ve nakil takvimi hakkında bilgi edinmeye başladı.

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2025

LGS kapsamında boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde “meb.gov.tr” adresinden ilan edildi. Öğrenciler ve veliler, bu platform üzerinden hangi okullarda boş kontenjanların olduğunu ve taban puanlarını kontrol edebilecekler. Nakil süreçlerinde bu kontenjanlar, yerleştirme işlemlerinde kullanılacak ve öğrencilerin tercihlerine göre değerlendirilecek.

Boş kontenjanlar, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde ve ek yerleştirme sürecinde öğrencilerin başvuru yapabileceği okulları gösteriyor. Birinci nakil başvuru süreci 4-6 Ağustos’ta, ikinci nakil başvuru süreci ise 8-12 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Bu süreçlerde, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden veya ortaokul müdürlükleri aracılığıyla tercihlerini yaparak boş kontenjanlara başvuru yapabilecek. Ek yerleştirme dönemi ise 15-21 Ağustos’ta başlayacak ve boş kalan kontenjanlar için son başvuru fırsatı sunulacak.

LGS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

LGS boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde “meb.gov.tr” adresinde ilan edildi. Böylelikle, LGS tercih sonuçlarıyla birlikte hangi okullarda kontenjan açığı olduğu ve taban puanlar da netlik kazandı.

Kontenjan bilgileri, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir durumda olup, öğrenciler ve veliler bu bilgileri düzenli olarak kontrol edebilecekler. Nakil süreçlerinde, birinci nakil dönemi sonuçları 8 Ağustos’ta, ikinci nakil dönemi sonuçları ise 14 Ağustos’ta açıklanacak. Bu süreçlerin ardından, 15-21 Ağustos’ta ek yerleştirme için başvuru alınacak ve boş kontenjanlar bir kez daha değerlendirilecek.

LGS 2. TERCİH NAKİL BOŞ KONTENJANLAR

Boş kontenjanlar, 4 Ağustos’ta “meb.gov.tr” adresinde ilan edilmiş olup, ikinci nakil döneminde de bu kontenjanlar dikkate alınarak tercih yapılacak. Öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden veya ortaokul müdürlükleri aracılığıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

İkinci nakil dönemi sonuçları, 14 Ağustos 2025’te açıklanacak ve öğrenciler, hangi liselere yerleştiğini öğrenebilecek. Boş kontenjanlar, bu dönemde başka öğrenciler tarafından terk edilen yerler veya ilk yerleştirmede dolmayan kontenjanlar olarak güncellenecek. İkinci nakil döneminin ardından, 15-21 Ağustos’ta ek yerleştirme süreci başlayacak ve boş kalan kontenjanlar için son başvuru fırsatı sunulacak.