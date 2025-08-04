LGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuru süreci başladı

LGS tercih sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanmasıyla birlikte, nakil süreci ve ek yerleştirme dönemleri öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor. Boş kalan kontenjanlar için başvuru takvimi de netleşirken, öğrenciler ve veliler süreç hakkında bilgi toplamaya başladı.

LGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS’de yerleştirmeye esas olarak 4-6 Ağustos tarihlerinde birinci nakil başvuru süreci başlayacak ve sonuçlar 8 Ağustos’ta açıklanacak. İkincil başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos arası yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos’ta ilan edilecek. Bu dönemin ardından, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak ve öğrenciler, 15-21 Ağustos’ta başvuru yapabilecek. 21 Ağustos’tan sonra sonuçların açıklanması bekleniyor.

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN 2025?

LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. İkinci nakil başvuru dönemi, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve öğrenciler, bu dönemde boş kalan kontenjanlara veya başka öğrenciler tarafından terk edilen yerlere yerleşmek için başvuru yapabilecek. Başvurular, e-Okul sistemi üzerinden veya öğrencinin kayıtlı olduğu ortaokul müdürlüğü aracılığıyla yapılacak.

İkinci nakil dönemi, LGS kapsamında herhangi bir liseye yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için yapılmaktadır. 14 Ağustos’ta açıklanacak sonuçlarla, öğrencilerin yeni bir liseye yerleşip yerleşmediği netleşecek.

LGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK, NASIL YAPILIYOR?

LGS ek yerleştirme süreci, nakil dönemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlara yönelik düzenlenmektedir. Bu süreçte, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden tercihlerini yaparak boş kontenjanlara başvuru yapabilecek. Ek yerleştirme, özellikle yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için son bir şans olacak. Başvurular, öğrencinin LGS puanı ve okul kontenjanlarına göre değerlendirilecek.

Ek yerleştirme süreci, MEB’in belirlediği takvime göre nakil komisyonları tarafından yürütülüyor. Öğrencilerin, tercih yaparken boş kontenjanları ve taban puanları göz önünde bulundurması gerekiyor. 22 Ağustos’ta nakil komisyonlarınca yerleştirmeler tamamlanacak ve sonuçlar aynı gün ilan edilecek.

LGS 2. TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru dönemi, 12 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Bu dönemde, öğrenciler 8-12 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden veya ortaokul müdürlükleri aracılığıyla tercihlerini yapabilecek. İkinci nakil dönemi, ilk nakil sürecinde yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler için düzenlenmektedir. Başvuru sonuçları ise 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.