Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

LGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuru süreci başladı

LGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarihler belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın tercih sonuçları 4 Ağustos 2025’te açıklandı ve öğrenciler ile aileler, yerleştirme sonuçlarını öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Boş kalan kontenjanlar ve taban puanlar da netlik kazanırken, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci bugün itibarıyla başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
LGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuru süreci başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 21:51

tercih sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanmasıyla birlikte, nakil süreci ve dönemleri öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor. Boş kalan kontenjanlar için başvuru takvimi de netleşirken, öğrenciler ve veliler süreç hakkında bilgi toplamaya başladı.

LGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS’de yerleştirmeye esas olarak 4-6 Ağustos tarihlerinde birinci nakil başvuru süreci başlayacak ve sonuçlar 8 Ağustos’ta açıklanacak. İkincil başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos arası yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos’ta ilan edilecek. Bu dönemin ardından, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak ve öğrenciler, 15-21 Ağustos’ta başvuru yapabilecek. 21 Ağustos’tan sonra sonuçların açıklanması bekleniyor.

LGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuru süreci başladı

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN 2025?

LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. İkinci nakil başvuru dönemi, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve öğrenciler, bu dönemde boş kalan kontenjanlara veya başka öğrenciler tarafından terk edilen yerlere yerleşmek için başvuru yapabilecek. Başvurular, sistemi üzerinden veya öğrencinin kayıtlı olduğu ortaokul müdürlüğü aracılığıyla yapılacak.

LGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuru süreci başladı

İkinci nakil dönemi, LGS kapsamında herhangi bir liseye yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için yapılmaktadır. 14 Ağustos’ta açıklanacak sonuçlarla, öğrencilerin yeni bir liseye yerleşip yerleşmediği netleşecek.

LGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK, NASIL YAPILIYOR?

LGS ek yerleştirme süreci, nakil dönemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlara yönelik düzenlenmektedir. Bu süreçte, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden tercihlerini yaparak boş kontenjanlara başvuru yapabilecek. Ek yerleştirme, özellikle yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için son bir şans olacak. Başvurular, öğrencinin LGS puanı ve okul kontenjanlarına göre değerlendirilecek.

LGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuru süreci başladı

Ek yerleştirme süreci, ’in belirlediği takvime göre nakil komisyonları tarafından yürütülüyor. Öğrencilerin, tercih yaparken boş kontenjanları ve taban puanları göz önünde bulundurması gerekiyor. 22 Ağustos’ta nakil komisyonlarınca yerleştirmeler tamamlanacak ve sonuçlar aynı gün ilan edilecek.

LGS 2. TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru dönemi, 12 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Bu dönemde, öğrenciler 8-12 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden veya ortaokul müdürlükleri aracılığıyla tercihlerini yapabilecek. İkinci nakil dönemi, ilk nakil sürecinde yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler için düzenlenmektedir. Başvuru sonuçları ise 14 Ağustos 2025’te açıklanacak.

ETİKETLER
#meb
#ek yerleştirme
#yerleştirme sonuçları
#e-okul
#Lgs
#Lgs
#2025 Lgs
#Nakil
#Lise Tercihleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.