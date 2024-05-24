LGS giriş belgesi E-Okul sistemi üzerinden alınıyor

24 May 2024 15:33 - Güncelleme : 24 May 2024 15:48

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının giriş belgeleri bakanlığın internet sitesi üzerinden açıklandı.

Belgelerin yayımlanmasının ardından öğrenciler ve veliler giriş belgesinin nasıl alınacağını merak etmeye başladı.

Sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası ile ilgili bilgilere erişmek isteyenlerin ilk önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapması gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra adaylar "MEB Sınav Yeri Sorgulama" bölümünden belgelerini görebiliyor.

MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklama ise şöyle:

"LGS Kapsamındaki Merkezi Sınav Giriş Bilgileri Erişime açıldı. 2 Haziran'daki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilecek."