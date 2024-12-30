LGS kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin önümüzdeki seneler için açıklama yaptı

30 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:21

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu senenin değerlendirmesini yaparken KPSS ve LGS sınavlarının kalkacağına dair konuşulanlara da cevap verdi. Tekin, önümüzdeki senelerde LGS sınavının durumu hakkında konutşu.

KPSS kalkacak mı? 2025'te öğretmen olmak KPSS'ye girmeyecek

KPSS kalkacak mı? 2025'te öğretmen olmak KPSS'ye girmeyecek

LGS​ sınavına katılan milyonlarca öğrenci 2026,2027,2028,2029 yıllarında LGS sınavının kalkıp kalkmayacağını şimdiden araştırmaya başladı. Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​'in açıklamasına göre sınav içeriğinde değişiklikler olabilir.

Türkiye​ Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın Yusuf Tekin ile gerçekleştirdiği röportaj sonrasında merak edilenlere cevap bulundu.

LGS KALKIYOR MU 2025, 2026, 2027?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilişkin şu sözleri söyledi:

"Velilere tavsiyem açıkladığımız müfredata, ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. Sınav sistemi değişir değişmez öyle bir şey söylemiyorum ama sınavın içeriğiyle ilgili değişiklikler için zaten hazırlıklarımız da var. Sınavın içeriği de bu formata dönecek. Yani programla uyumlu hâle gelecek."

Buna göre LGS sınavı kalkmazken içerik ve formatta değişiklikler olabilir. Sınav içeriğinde yaşanacak olan değişiklikler belirlendiğinde Bakan Tekin tarafından duyurulacaktır.

LGS KALKACAK MI 2025?

Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının kalkacağına dair konuşmalar gerçekleşirken Yusuf Tekin, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sınav sisteminin değişeceğini veya değişmeyeceğini söylerken sınav içeriğinde hali hazırda değişiklik çalışmalarının olduğunu belirten Tekin, sınav içeriğinin de bu formata döneceğini ve programa uyumlu hale getirileceğini paylaştı.