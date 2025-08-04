LGS nakil başvurusu son gün ne zaman? Yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları başladı

MEB takvimine göre LGS nakil başvuruları bugün başladı. Yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber öğrenciler nakil tarihlerine ilişkin açıklamaları yakından takip etti.

LGS NAKİL BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN 2025?

15 Haziran'da uygulanan LGS sınavının sonuçları 11 Temmuz'da erişime açıldı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavda tercih dönemi sona erdi, bugün yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS 1. nakil başvuruları 4 Ağustos ile 6 Ağustos aralığında alınacak. Milyonlarca aday nakil başvurusu yaparken sonuçlar 8 Ağustos'ta duyurulacak.

LGS NAKİL BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 takvimine göre 1. nakil başvurular 4-6 Ağustos aralığında alınacak ve 8 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakiller ise 8-12 Ağustos aralığında alınacak. 2. nakil başvurularının sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Veliler e Devlet veya okul müdürlükleri aracılığıyla nakil işlemlerini gerçekleştirecek. E Devlet üzerinden yapılacak olan işlemler için sisteme giriş yaptıktan sonra nakil işlemleri sekmesi açılmalıdır. Açılan sekmenin ardından 'Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneğine tıklamalısınız. İstediğiniz okulu seçtikten sonra başvurunuzu kaydediniz.